戴尔笔记本电脑型号一览表

戴尔笔记本电脑主要分为以下几个系列：

商用系列：

Latitude系列主要面向商务办公领域，其中，代表型号包括Latitude 7420和5430等。

Precision系列包括移动工作站，例如Precision 7560和3560等型号。

Vostro系列主要面向中小型企业用户，其中涵盖了诸如Vostro 5620和3520等不同型号的机型。

消费级系列：

XPS系列产品，作为高端旗舰，其中包括了XPS 13 9315和XPS 15 9530等型号。

Inspiron系列笔记本：这是主流的家用笔记本产品，涵盖了诸如Inspiron 14 5420、16 5620等多种型号。

3. G系列：游戏本，如G15 5520、G16 7630

各系列主要区别：

Latitude强调安全性、稳定性和企业级服务

Precision系列搭载高性能显卡，非常适合用于CAD、3D建模等领域的专业需求。

XPS主打超薄设计和高端配置





G系列强调游戏性能，配备高刷新率屏幕

最新型号特点：

9440型号的笔记本电脑，一款14英寸的2合1商务设备，搭载的是第13代的酷睿处理器。

Precision 7680型号，一款17英寸的便携式工作站，用户可选择搭载最高级别的RTX 5000显卡。

XPS 13 Plus型号，采用了极窄边框设计，并且提供了OLED触控屏的选择。

G16 7630型号，屏幕比例为16:10，提供240Hz的刷新率选项。

选购建议：

商务用户首选Latitude或Precision

设计师等专业人士考虑Precision

追求便携和品质选XPS

游戏玩家选择G系列

服务支持：

商用机型普遍享有三年基本保修，部分型号还支持升级至五年的Premium Support Plus服务。而针对消费级机型，一般提供一年的保修，用户可选择付费进行保修期限的延长。