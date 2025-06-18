惠普cq40笔记本参数

惠普公司早期推出的笔记本电脑产品线里，CQ40系列特别面向普通消费者。这款笔记本装备了14.1英寸的大屏幕，其分辨率标准为1280×800像素。笔记本的尺寸是334毫米宽、237毫米高，厚度介于26至39毫米之间，整体重量约为2.3千克。

CQ40在硬件方面，搭载了英特尔奔腾双核或者酷睿2双核处理器，型号包括T4200、T6400等，主频范围在2.0GHz到2.4GHz之间。选用的芯片组是Intel GM45+ICH9M，并且集成了Intel GMA X4500显卡，其显存容量最大可以达到256MB。这款产品初始内存配置为1GB DDR2，可升级至最高4GB。此外，用户可以选择160GB或250GB两种容量的5400转SATA硬盘。

该设备配备了三个USB 2.0接口，一个VGA视频输出端口，一个HDMI接口，一个ExpressCard/34扩展槽，一个RJ-45以太网接口，还有一个耳机与麦克风共用的插孔。此外，它还支持无线连接，包括802.11b/g无线局域网和蓝牙2.0模块。

该设备搭载了6节锂离子电池，正常使用时长大概在2至3小时；在系统配置上，已经预装了Windows Vista Home Basic或Windows 7 Home Basic操作系统；另外，它还配备了Altec Lansing品牌的内置扬声器以及130万像素的摄像头等特色功能。

CQ40系列笔记本电脑采用了惠普公司特有的CoolSense散热技术，该技术通过改进内部构造和散热通道设计，有效增强了散热性能。该款笔记本主要针对中低端市场，以高性价比为特点，非常适合用于日常办公和满足基本娱乐需求。