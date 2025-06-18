4000多的笔记本买什么比较好

在4000元左右的价位，笔记本电脑的挑选余地相当广阔，这样的预算足以选购到性价比较高的产品。以下是一些值得推荐的型号方向：

在选择处理器时，推荐考虑酷睿i5-12450H或锐龙R5-6600H等型号，它们的性能完全能够满足日常办公、学习以及轻度娱乐的需求。若对电池续航有较高要求，则可以选择12代i5-1235U等低功耗处理器。

建议配置内存至少16GB，目前多数基础款笔记本电脑都配备了这一标准，这足以保证多任务处理的顺畅。在存储方面，512GB的固态硬盘是基本需求，而且一些型号还提供了后续升级的选项。

在屏幕配置上，15.6英寸的1080P IPS屏幕已成为主流选择，而覆盖45%NTSC色域的屏幕也相对普遍。若预算充足，不妨考虑选择色域达到72%NTSC的高色域屏幕。

具体机型推荐：

联想小新Air14 2023年版，搭载了第十二代i5处理器，拥有16GB内存和512GB存储空间，整机重量仅为约1.38千克，携带起来十分方便。

惠普战66五代锐龙版笔记本，配备了R5-5625U处理器，表现出了不错的性能，同时接口种类也相当丰富。

机械革命无界14系列，搭载i5-12450H处理器，在性价比方面表现优异，不过其制造工艺略显简略。





RedmiBook Pro 14，配备2.5K高清显示屏，机身采用金属材质，非常适合那些对屏幕显示效果有较高要求的用户。

购买建议：

1.优先考虑一线品牌，售后更有保障

2.注意检查笔记本的扩展性，是否有额外内存插槽和硬盘位

3.如果经常外出携带，建议选择1.5kg以下的轻薄本

4.游戏需求不高的话，不必追求独显机型

最后要提醒大家，在4000元左右的价位，笔记本的性能通常有限，并不适合用来运行大型游戏或专业软件，所以在购买之前，最好先搞清楚自己的具体需求。