纯国产电脑有哪些品牌

目前市场上纯国产电脑品牌主要有以下几个：

1. 联想（Lenovo）联想作为一家国际知名品牌，虽然其某些产品线是在国内进行生产的，而且还特别推出了针对国内市场的本土化产品，比如ThinkPad系列中的一些款式。

2. 华为（Huawei）华为发布了多款笔记本产品，其中包括MateBook系列，这些产品搭载了国内自主研发的操作系统，例如深度Deepin或统信UOS，完全符合我国对纯国产化产品的要求。

3. 神舟（Hasee）神舟电脑是我国一家历史悠久的电脑生产企业，其产品线丰富，包括台式电脑和笔记本电脑等多种类型，其中一些型号使用了国产的芯片和操作系统。

4. 清华同方（Tsinghua Tongfang）清华同方是一家在国内外都享有盛誉的计算机品牌，其生产的台式电脑和笔记本电脑，在众多国产化项目中得到了广泛的使用。

5. 长城（Great Wall）长城电脑是我国较早成立的计算机品牌之一，其中一些产品选用了国产的处理器和操作系统，完全符合纯国产化的要求。

6. 浪潮（Inspur）浪潮主要服务于企业级市场，它供应国产服务器和商用电脑，这些设备配备了国产芯片，例如飞腾和龙芯，以及相应的操作系统。

7. 龙芯（Loongson）龙芯公司不仅供应国产中央处理器，而且还推出了基于自家芯片设计的台式电脑和笔记本电脑，其中包括龙芯3A系列在内的多款产品。

8. 深度（Deepin）深度科技不仅致力于研发我国自主的操作系统，而且与多家硬件制造商携手，共同推出了预装了Deepin系统的笔记本电脑。

9. 统信（UOS）统信软件开发的UOS操作系统已为众多国内电脑品牌所采纳，其中包括中科曙光、联想开天等品牌的多个系列产品。

10. 中科曙光（Sugon）中科曙光专注于生产高性能计算机和服务器，其中部分产品使用了国产的处理器和操作系统。

这些品牌正逐步推进硬件和软件的国产化进程，其中一些产品已经具备了满足和企业对信息安全需求的能力。