苹果公司推出的个人电脑主要包括iMac和Mac Pro两大系列，前者主要针对普通用户，后者则针对专业用户。这两款电脑各自拥有独特的功能和明显的优势。

iMac是一款集主机与显示器于一体的电脑产品。它的最新款式搭载了Apple M1处理器，并配备了24英寸的4.5K视网膜高清显示屏。其设计风格简约而不失优雅，不仅能有效节省桌面空间，而且非常适合家庭以及日常办公的需求。根据配置的不同，iMac提供了7核或8核的GPU版本供消费者选择。该设备能支持的最大内存升级为16GB，此外，用户还可以在256GB至2TB的SSD存储容量范围内进行选择。

Mac Pro是一款专为专业人士打造的台式工作站，其设计采用模块化，这不仅显著提高了性能，还增强了扩展性。该工作站配备Intel至强处理器，最高配置可达28核心，内存容量更是可以扩展至1.5TB，此外，它还支持多张专业显卡的安装。这款产品主要服务于影视制作、三维动画制作和音乐制作等领域的用户，不过，它的售价相对较高。

选择苹果台式电脑需要考虑几个因素：

在通常的办公环境中，iMac足以应对日常需求；不过，若涉及专业级别的创作活动，Mac Pro无疑成为了更为合适的选择。





2. 预算：iMac起售价较亲民，Mac Pro价格较高

3. 扩展性：Mac Pro支持更多扩展卡和外设

在屏幕显示方面，iMac配备了高分辨率显示屏，而Mac Pro则需要额外连接一台外部显示器，这样才能满足显示需求。

苹果推出的台式电脑搭载了macOS操作系统，与iPhone、iPad、MacBook等苹果系列产品完美匹配，展现出卓越的生态系统兼容性。借助iCloud服务，用户可以轻松实现文件的同步与接力操作。在苹果的台式电脑上，Final Cut Pro、Logic Pro等专业软件运行得极为顺畅。

在服务维护上，苹果公司向用户提供了为期一年的有限保修以及技术支持，而且用户还可以选择购买AppleCare+来延长保修服务。考虑到iMac的设计特点，其升级潜力较小，因此，在购买时，消费者应当仔细思考未来的使用需求，并选择最合适的配置。相较之下，Mac Pro在硬件升级方面则更加方便。