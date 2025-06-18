笔记本品牌销量排行榜

根据最新市场调研的数据，2023年全球笔记本电脑的市场结构出现了显著变动。联想稳居首位，市场份额达到了23.8%，继续保持领先地位。紧接着，惠普以20.1%的市场份额紧随其后，排名第二。戴尔则以17.5%的市场份额位于第三。另外，苹果公司凭借M系列芯片的良好表现，市场份额增长到10.3%，顺利跻身前四名。

观察产品线状况，华硕ROG系列在游戏笔记本市场呈现出明显的增长趋势；与此同时，联想的ThinkPad以及戴尔的XPS系列在超轻薄笔记本领域也表现不俗。在我国市场，华为MateBook系列的表现尤为抢眼，其年度增长率高达28%。在Chromebook市场领域，宏碁和三星两大品牌占据了主导地位。





数据显示，在3000至5000元的价格范围内，销售活动尤为频繁；这一价格段的销量占据了总销量的42%。与此同时，超过8000元价位的高端笔记本电脑市场也呈现出销量上升的趋势，增幅达到了15%。这种增长主要归功于苹果的MacBook Pro系列和微软Surface产品的带动。

在区域市场方面，亚太地区笔记本的销售额在全球总销售额中占有不小的比例，具体数值为38%。与此同时，北美市场的份额为29%，欧洲市场的占比则是25%。在这些市场中，印度市场的增长速度尤为突出，年增长率甚至达到了17%。