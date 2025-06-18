联想bios怎么进入

不同型号的联想电脑以及操作系统版本不同，进入BIOS的步骤可能会有所不同。以下列举了几种普遍适用的进入BIOS的方法：

1. 传统方式

大多数联想品牌的台式机和笔记本在启动时，通过迅速按下F1或F2键，即可进入BIOS设置页面。建议在屏幕上显示联想标志的瞬间，就开始持续按这两个键。

2. 新型UEFI BIOS

对于预装Windows 8/10/11的联想电脑：

开机时按住Fn+F2组合键

或者，您可以在系统设置中挑选“高级启动”选项，紧跟着，便可以进入“UEFI固件设置”界面。

3. 特殊机型

部分ThinkPad需要按Enter键中断启动，然后按F1





部分Yoga系列需要先按电源键唤醒，然后立即按住F2

4. 注意事项

按键时机很重要，建议开机后立即开始快速连续按键

如果错过时机，需要重启电脑重试

部分新机型默认启用快速启动，可能需要先禁用快速启动功能

5. 其他进入方式

在Windows 10或11系统中，您可以通过以下路径进入设置：点击“设置”，选择“更新和安全”，再点击“恢复”，最后在“高级启动”选项中找到并选择UEFI固件设置。

通过在命令提示符中输入“shutdown /r /fw”指令，可以立即执行重启操作并进入BIOS设置界面。

进入BIOS界面后，请小心调整各项设置，不恰当的修改可能会引起系统启动故障。若仅是为了查阅信息，建议您不要保存更改后直接退出。