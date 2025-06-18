4500左右的笔记本电脑推荐

在预算大约4500元的情况下，市场上有很多性价比较高的笔记本电脑可供选择。以下是一些值得推荐的型号：，

1. 联想小新Air 14 2022款

这款笔记本配备了AMD R5 5500U处理器，内存容量为16GB，存储空间为512GB SSD，屏幕尺寸为14英寸，分辨率为1080P IPS。其重量大约为1.38kg。整体性能表现均衡，非常适合日常办公和进行轻度娱乐活动。

2. 惠普战66五代

搭载Intel i5-1235U核心处理器，配备16GB大容量内存，512GB高速固态硬盘，14英寸防眩光显示屏。接口种类多样，具备双内存插槽扩展功能，非常适合商务人士使用。

3. 荣耀MagicBook X 14 2022

搭载i5-1135G7核心处理器，配备16GB内存和512GB存储空间，14英寸屏幕采用窄边框设计，全面屏显示，支持多屏协同操作，非常适合荣耀生态系统下的用户使用。

4. 华硕无畏15





配备R5-5500U型号处理器，内存容量达到16GB，存储空间为512GB SSD，屏幕尺寸为15.6英寸，并附有数字小键盘，非常适合那些对大屏幕有办公需求的用户。

选购建议：

优先考虑16GB内存配置，确保流畅运行

注意选择高色域屏幕（72%NTSC或100%sRGB）

关注续航时间，建议选择50Wh以上电池容量

考虑重量和便携性，14英寸机型通常更轻薄

这个价位的笔记本电脑基本上可以满足文档编辑、网页浏览、视频会议等日常使用需求，还能处理一些简单的图片编辑和视频剪辑任务。不过，它的游戏性能相对较弱，如果想要玩游戏，建议增加预算。