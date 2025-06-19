联想t400笔记本参数

联想T400属于联想ThinkPad系列，是一款深受欢迎的商务笔记本。它主要服务于企业用户和专业人士群体。在性能、稳定性和便携性这三个方面，该笔记本均有出色的表现。下面列举了联想T400的一些关键参数：

1. 处理器配备英特尔酷睿2双核处理器，其主频可在2.26GHz至3.06GHz之间变动，同时具备英特尔虚拟化功能及动态加速技术，能有效应对多任务操作的需求。

2. 内存该产品配备了1GB或2GB的DDR3内存，最高可升级到8GB，确保了用户在处理多项任务时能够享受到顺畅的操作体验。

3. 硬盘提供多样化的存储方案，涵盖160GB、250GB以及320GB三种容量的5400转或7200转机械硬盘，部分型号还支持固态硬盘（SSD）的选配，以此增强数据的读写效率和系统的响应速度。

4. 显卡该设备搭载了英特尔GMA X4500集成显卡，亦或配备ATI Mobility Radeon HD 3470独立显卡，能够实现高清视频的播放以及基础图形处理工作的需求。

5. 显示屏该设备配备14.1英寸的液晶屏幕，其分辨率可达到1280x800（WXGA）或1440x900（WXGA+），确保了画面清晰度。

6. 操作系统预装了Windows Vista Business或Windows XP Professional系统，用户可以根据自己的需要，选择升级到更高级别的版本。

7. 电池该产品配备6芯锂电池，其续航能力大约在3至4小时之间；部分型号还提供9芯电池选项，以此增加使用时长。

8. 网络连接该设备配备了千兆以太网卡，同时集成Intel PRO/Wireless 5100/5300型号的无线网卡，能够接入802.11a/b/g/n的无线网络，并且某些型号额外具备蓝牙2.1+EDR功能。

9. 接口该设备配备了多样的接口，具体包括三个USB 2.0端口、VGA视频输出、ExpressCard扩展槽、耳机与麦克风共用插孔、RJ45以太网接口，以及多功能读卡器。

10. 尺寸与重量该产品的机身尺寸为335.5毫米乘以237毫米，厚度在28至32毫米之间，整体重量大约为2.3千克，携带起来非常方便。

11. 安全性能该设备配备了指纹识别模块、TPM安全芯片以及具备防水溅功能的键盘，能够为企业提供高级别的数据安全保障。

12. 其他特性该设备配有传统的小红帽指示杆以及触控板两种输入方式，能够实现热插拔的光驱功能，而且某些型号还额外具备无线广域网连接的能力。

联想T400以其坚固的机身构造、稳定的运行表现以及多样的扩展端口，深受商务人士的青睐。尽管该型号笔记本已经停止生产，但在二手市场上依旧保持着一定的热度。