联想公司推出的这款小新平板，是品牌中强调性价比的几款主要产品之一。该系列主要面向学生和年轻用户群体，其市场定位处于中等价格区间。

硬件方面，联想小新平板电脑采用了高通骁龙662处理器，拥有11英寸的2K高清LCD屏幕，支持高达120Hz的刷新率。用户可选6GB+128GB或8GB+256GB的存储配置。此外，该平板还配备了800万像素的自拍摄像头和1300万像素的主摄像头。此外，这款设备配备了容量达到7700mAh的电池，而且能够实现20W的快速充电。

该系统采用Android 11内核的ZUI 13操作系统，针对平板电脑的使用特点进行了特别优化。它支持分屏显示和小窗口模式等多种实用功能。此外，它还配备了四个扬声器，并兼容杜比全景声技术，从而大幅提升了影音娱乐的体验质量。

产品亮点包括：

1. 性价比高，价格在1500-2000元区间

2. 大屏幕适合网课学习

3. 电池续航能力强





4. 系统针对教育场景有专门优化

不足之处在于：

1. 性能表现一般，不适合大型游戏

2. 相机表现中规中矩

3. 机身略厚重

整体来看，联想小新平板电脑特别适合学生上网课，也便于日常观看视频和听音乐。虽然它的配置不算顶尖，但在相同价格区间内，它的性价比相当高。对于那些预算有限，主要用途是学习以及进行轻度娱乐的用户来说，这款平板电脑无疑是个非常不错的选择。