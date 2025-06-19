联想电脑官方售后服务电话

联想官方的售后服务联系电话为，这是联想集团面向全国用户推出的统一售后热线。该电话全天候开放，即7天24小时不间断服务，无论您遭遇电脑硬件故障、软件难题或是需要保修方面的咨询，均可通过拨打此电话获得专业的技术支持。

在拨打售后服务电话之前，请确保您已准备好相关资料：比如电脑的序列号（一般位于机身底部或电池仓内）、购买证明、以及故障的具体情况描述。联想的售后服务团队会依据您的问题性质进行分类处理，对于一般性问题，我们能够通过电话提供远程指导帮助解决；而对于较为复杂的问题，我们会安排专业工程师上门为您提供服务。

联想在全国建立了2000余个授权服务网点，这些网点遍布各个地级市。用户在遇到问题时，除了可以拨打客服电话，还可以通过关注"联想服务"微信公众号进行在线报修。此外，他们也可以直接访问联想官方网站（）上的"服务与支持"专区，提交服务申请。





常规服务涵盖项目有：对硬件进行检测与修理、操作系统安装及修复、驱动程序的安装、电池的更换以及键盘的清洁等。在保修期限之内，只要维修符合保修规定，将不会收取任何费用；而超出保修期的维修，则会事先给出报价并确认。

在遇到频繁出现蓝屏死机、无法正常开机、设备异常发热、屏幕显示问题、键盘或鼠标无法正常工作等情况时，建议您优先联系售后服务。联想公司承诺，在市区范围内，我们将在48小时内、而在偏远地区，则确保在72小时内提供上门服务。