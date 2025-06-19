联想thinkbook14

联想推出的ThinkBook 14笔记本，专为商务人士和学生们设计。这款笔记本以轻薄便携和强大性能为卖点。它配备了14英寸的IPS屏幕，分辨率高达1920×1080，画面清晰且细节丰富。机身采用金属制造，重量仅为1.4千克，厚度仅为17.9毫米，携带起来十分方便。

在配置上，ThinkBook 14配备了11代英特尔酷睿i5/i7处理器，内存最高可选16GB，硬盘容量为512GB的固态硬盘。接口种类繁多，设有2个USB 3.2端口、1个USB-C接口、HDMI 2.0输出以及SD读卡器，能够满足各种外设连接需求。此外，电池续航能力优秀，连续使用可达8小时，并且支持快速充电功能。





ThinkBook 14拥有以下特色功能：屏幕可180度完全展开，便于多人共同分享内容；配备指纹识别和摄像头物理开关，有效保障个人隐私安全；键盘支持背光，即便在昏暗环境中也能轻松输入；系统预装Windows 10，用户还可选择升级至Windows 11。

这款笔记本系列提供了多种配置选择，价格跨度在5000元到8000元之间，性价比在同类商务笔记本中尤为显著。它非常适合那些频繁外出工作的职场人员，同时也满足了那些对性能有一定需求的学生用户。