您有多种方式获取联想笔记本的售后服务资讯。首先，您可访问联想的官方网站，在页面底部查找“服务与支持”板块，接着输入笔记本的序列号或型号，即可查询保修状态及服务条款。一般情况下，序列号位于笔记本底部或电池仓内。另外，您还可以在Windows系统中运行“联想服务桥”程序，以查看相关资料。

拨打电话至联想客服，您可以选择其他查询方式。通话过程中，请遵循语音指引，挑选您的笔记本型号。随后，向客服提供笔记本的序列号，便可获取保修详情及服务网点信息。务必留意，客服工作时间是每周一至周日，每天早上9点至晚上6点。

联想在国内设立了众多授权服务场所。您只需登录官方网站，利用“服务网点查询”这一功能，根据您所在的城市进行定位，便能找到最近的维修机构。这些维修点会提供详尽的地址、联系方式和服务时间等相关信息。值得一提的是，部分网点还增设了在线预约维修服务的便捷选项。

若在保修期内遇到故障，联想将提供免费的上门维修服务。您可以通过访问官方网站或者拨打客服热线来申请这项服务。届时，我们的工程师会携带必要的配件上门进行维修。在此过程中，请务必妥善保管好购买凭证，以便作为保修的有效凭证。

对于超出保修期限的设备，联想官网提供了维修费用预估服务，用户仅需输入故障信息，便可得到一个大致的维修费用估算。而且，联想的售后服务还设有延保服务的购买渠道，让用户在原厂保修期结束后，依然能够继续享有保修权益。