笔记本散热器十大名牌排行榜

长时间使用电脑会使机器温度升高，不过装上散热器后，就能有效减少热度。市面上有很多受欢迎的笔记本散热器品牌，以下是排名前十的知名品牌，具体如下：

1. 酷冷至尊（Cooler Master）

专业散热解决方案提供商

采用多风扇设计

静音效果出色

2. 九州风神（Deepcool）

性价比高

金属网面设计

支持高度调节

3. 超频三（PCCOOLER）

创新涡轮风扇技术

轻量化设计

USB供电

4. 赛睿（SteelSeries）

游戏玩家首选

RGB灯效

可调节风速

5. 联想（Lenovo）

兼容自家笔记本

简约设计

散热效果稳定

6. 罗技（Logitech）

人体工学设计

可折叠便携

支持多角度调节

7. 华硕（ASUS）

高端游戏本配套

智能温控

防滑底座

8. 惠普（HP）

商务本专用

铝合金材质

防指纹处理

9. 戴尔（Dell）

品牌适配性好

超薄设计

防尘网可拆卸

10. 飞利浦（Philips）

医疗级散热方案

低噪音

大接触面积

选购建议：





注意散热器尺寸与笔记本匹配

优先选择金属材质

考虑静音需求

注意USB接口数量