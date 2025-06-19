2016年10月，NVIDIA推出了GTX 1050 Ti显卡，这是一款面向中端市场的产品。该显卡基于Pascal架构设计，主要针对1080p游戏玩家。制造工艺为14nm，内部搭载了768个CUDA核心。其基础频率为1290MHz，而Boost频率则提升至1392MHz。拥有4GB容量的GDDR5显存，数据传输宽度为128位，显存运行频率高达7008MHz，数据传输速率可达112GB/s。其功耗仅为75W，无需额外电源供应，非常适合用于升级老旧的电脑。

在性能上，GTX 1050 Ti表现出色，多数1080p画质游戏都能流畅运行。以《CS:GO》为例，其帧数能突破200帧；玩《英雄联盟》时，帧数大概在150帧上下；《GTA V》画质调至中等，帧数大约保持在60帧；《绝地求生》在低画质模式下，帧数大概在50帧左右。与上一代GTX 950相比，性能提高了约三成，然而，与GTX 1060 3GB相较，仍略逊一筹。

散热设计上，众多厂商推出了各式各样的散热方法。这些方法包括采用单风扇的紧凑型显卡设计，这种设计适合体积较小的机箱使用；同时，也有搭载双风扇的散热方案，其散热性能更为显著。这类显卡的工作温度通常在60到70摄氏度之间，而且在噪音控制上也做得相当不错。

GTX 1050 Ti虽然已经不再生产，但在二手市场上，它的价格大约在400到600元之间。这对预算有限的初学者来说，无疑是一个不错的选择。与新款显卡相比，GTX 1050 Ti拥有低能耗和无需额外电源接入的优点，但它的不足之处在于缺少最新架构的光线追踪和DLSS技术的支持。若要提升画质体验，不妨考虑选用GTX 1650或是RX 6400等较新的显卡型号。