东芝笔记本电脑型号大全

东芝，一家来自日本的著名电子产品制造商，曾推出众多广受好评的笔记本电脑。接下来，我将逐一为您介绍东芝笔记本电脑的几个主要系列，以及它们各自的代表型号。

Satellite系列是东芝最知名的消费级产品线：

A系列卫星产品涵盖了A100和A200两个型号，这些型号均配备了15.4英寸的屏幕，主要针对的是家庭娱乐领域。

L系列中的L50和L70型号都装备了全高清的屏幕，同时配备了容量较一般的硬盘。

P系列卫星产品涵盖了P50和P70两种型号，这些型号都配备了4K分辨率的屏幕，并且搭载了性能非常出色的显卡。

C系列卫星产品中，C50和C70型号尤为突出，它们以高性价比作为主要优势，并且提供了适合初学者的基础配置。

Portégé系列定位商务轻薄本：

Portégé Z系列，包含Z20和Z30两种型号，机身选用镁合金材料制成，整体重量成功控制在1公斤以下。

Portégé X系列（X20/X30）配备可翻转触控屏

Portégé R系列涵盖了R30和R50两种型号，这些型号在内部配置了指纹识别等安全功能。

Tecra系列面向企业用户：

Tecra A系列（A50/A60）配备专业级显卡

Tecra Z系列（Z40/Z50）通过军用标准测试





Tecra C系列（C50/C60）采用模块化设计

Qosmio系列是高端游戏本：

Qosmio X系列，涵盖X70和X75两个型号，配备了17.3英寸的4K分辨率高清屏幕。

Qosmio F系列（F50/F60）采用机械键盘

Qosmio G系列，涵盖G50与G60两款型号，内部装置了harman/kardon品牌的音响系统。

Libretto系列为超便携产品：

Libretto W系列（W100/W200）采用双屏设计

L系列中的L10和L20型号，其重量大约在800克上下。

东芝还推出过特别版机型：

Dynabook的SS系列，其中包含SS RX和SS SX两种型号，目前正进行限量发售。

dynabook T系列（T40/T60）日本本土专供

需要注意的是，自2018年开始，东芝将个人电脑业务转移给了夏普，之后推出的电脑产品都使用了dynabook这个品牌。尽管这样，一些经典型号还是在二手市场上有所交易。在购买时，请一定要检查电池的使用情况，还有接口是否能够正常运作。