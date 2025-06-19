轻薄本性价比排行2021

2021年，轻薄本市场异常活跃，吸引了众多厂商纷纷加入竞争，他们推出了众多性价比高的产品。以下是经过全面评估后整理出的轻薄本性价比排行榜：

1. 联想小新Air 14 2021款

这款笔记本搭载了AMD R5 5500U处理器，内存容量达到16GB，硬盘采用512GB的SSD，价格大概在4500元左右。它拥有1080P的高色域屏幕，重量轻至1.38kg，而且电池续航可达8小时。在性能、便携性和续航能力上，这款笔记本做到了完美的平衡。

2. RedmiBook Pro 14

配备2500P高清屏幕，运用英特尔i5-11300H处理器，内存配置为16GB和512GB，售价仅需4999元。运用CNC一体成型工艺，质感极佳，重量轻至1.46公斤，在同类产品中表现优异。

3. 惠普星14 2021款

这款产品配备了AMD R7 5700U处理器，性能相当卓越。它配备了16GB的内存和512GB的存储空间。屏幕的色彩范围覆盖了100%的sRGB。在价格方面，它的售价大约是5299元。另外，它还采用了独特的翘臀转轴设计，这大大增强了散热效果。

4. 荣耀MagicBook 14 2021

搭载R5 5500U处理器，内存容量达16GB，存储空间为512GB，屏幕显示效果达到2K级别，性能出众。华为与荣耀手机用户可享受多屏协同带来的极大便捷。该手机售价为4699元，性价比高，极具吸引力。

5. 机械革命S14

这款笔记本装备了i5-11300H处理器和MX450独立显卡，能够满足轻度游戏玩家的使用需求。它的重量只有1.4公斤，机身轻薄，便于携带。同时，它还配备了16GB内存和512GB的存储空间。售价为5299元，性价比极高。

选购建议：





预算4000-5000元首选联想小新Air 14

追求屏幕素质选RedmiBook Pro 14

需要强劲性能考虑惠普星14

华为/荣耀手机用户推荐MagicBook 14

需要轻度游戏性能选机械革命S14

注意事项：

1. 建议优先选择16GB内存版本

2. 高色域屏幕对视觉体验提升明显

3. 关注售后服务和接口配置