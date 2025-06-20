目前市场上主流电脑配置的价格区间如下，供装机参考：

入门级办公配置（2000-3500元）：

处理器品牌为Intel的型号是i3-12100，或者是AMD的型号R5 5600G。

主板：H610/B550

内存：16GB DDR4

硬盘：512GB SSD

显卡：核显

电源：400W

主流游戏配置（5000-8000元）：

CPU：i5-13400F/R5 7600X

主板：B760/B650

内存：32GB DDR4

硬盘：1TB NVMe SSD

显卡：RTX 4060/RX 7600

电源：650W金牌

高性能配置（8000-12000元）：

CPU：i7-13700K/R7 7800X3D

主板：Z790/X670

内存：32GB DDR5

硬盘：2TB PCIe 4.0 SSD

显卡：RTX 4070/RX 7800 XT

电源：850W金牌

旗舰级配置（15000元以上）：

CPU：i9-14900K/R9 7950X3D

主板：Z790/X670E

内存：64GB DDR5

硬盘：4TB PCIe 5.0 SSD

显卡：RTX 4090

电源：1000W钛金

配件价格参考：

显示器价格分布在不同的档次，千元左右的预算可以选择1080P分辨率、144Hz刷新率的款式；若预算有所提升，购买2K分辨率、170Hz刷新率的显示器大概需要花费2000元左右；对于那些对画质有更高要求的用户，4K分辨率、160Hz刷新率的显示器价格大概在4000元左右。

机箱：百元级到千元级不等

散热：风冷100-300元，水冷400-1000元

商品价格受市场波动影响，会有所调整，因此购买时宜多加比较。目前DDR5内存和PCIe 5.0 SSD的价格持续走低，正是升级换代的良好时机。