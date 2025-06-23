gtx960什么级别显卡

NVIDIA在2015年1月推出了名为GTX960的中端显卡，这款显卡是Maxwell架构的第二代产品。它基于28nm制程技术，核心型号为GM206。GTX960的定位介于GTX970和GTX950之间。

性能参数方面，GTX960搭载了1024个CUDA核心，基础运行频率为1127MHz，而加速频率则达到了1178MHz。在显存配置上，它提供了2GB或4GB的GDDR5显存，位宽为128bit，显存频率为7010MHz。此外，其功耗为120W，并且仅需一个6pin供电接口即可正常运作。

在游戏运行方面，GTX960在1080P画质下，多数热门游戏都能顺畅运行。比如，《英雄联盟》和《CS:GO》这类竞技游戏，帧数能稳定在100帧以上；而像《GTA5》和《巫师3》这类大型3A游戏，在中等画质设置下，帧数能维持在40到60帧之间。然而，面对更高要求的游戏或是2K分辨率，GTX960的表现就略显不足了。

与其他显卡的对比：

性能略强于GTX760

与AMD R9 280性能接近

比GTX1050Ti稍强





远不及新款的GTX1060 6GB

在功耗与散热性能上，GTX960表现出色，其负载时的温度一般不超过70摄氏度，这对于ITX型小机箱来说非常合适。此外，它卓越的功耗比也是Maxwell架构的一大显著优势。

在目前的市场环境中，GTX960显卡的价格大约在300到500元这个区间，对于预算有限但仍希望享受1080P游戏体验的用户来说是个不错的选择。然而，有一点需要引起注意，那就是现在许多新游戏已经不再对这款显卡进行优化。因此，如果你主要玩的是新游戏，那么可能需要考虑升级到更新的显卡。