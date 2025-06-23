华硕天选笔记本系列，专为游戏爱好者量身定制，是一款性能卓越的设备。该系列笔记本搭载了英特尔酷睿i7/i9处理器，或是AMD锐龙R7/R9处理器。此外，它还装备了NVIDIA RTX 30/40系列的独立显卡。这些高性能配置，使得它能够轻松流畅地运行当前流行的3A级别大型游戏。拥有16GB或32GB的DDR5内存，搭配上512GB或1TB的PCIe SSD，这样的配置使得系统运行变得更加迅速高效。

散热系统借鉴了冰川的散热模式，并装设了两台风扇及四个通风口，通过智能降噪技术的应用，不仅确保了性能的充分展现，还大幅降低了噪音的产生。此设备支持选择15.6英寸或17.3英寸的IPS显示屏，其刷新率最高可达144Hz、165Hz，甚至240Hz，能够全面展现100%的sRGB色域，而且某些型号还拥有2.5K的高清晰度。

这款键盘具有1.8毫米的键程，并且加入了RGB背光效果。此外，它还具备全键无冲突技术，并且WASD按键上有所标识。在接口配置上，它采用了USB 3.2 Gen2 Type-C接口，该接口不仅兼容DP1.4，还支持PD充电。同时，它还提供了HDMI 2.1和RJ45网口等多种扩展接口。这款设备配备了90Wh的高容量电池，还支持快速充电技术，仅需30分钟就能将电量提升至50%。





天选系列的设计别具一格，呈现出一种机甲风格。它的A面采用了金属材质，并且巧妙地融入了梯形切割的元素。整体重量大约在2.1千克左右，适合搭配15.6英寸的版本，既注重性能又考虑到了便携性。另外，它还内置了Armoury Crate控制中心，可以一键切换不同的性能模式，并且能够实时监控硬件的运行状态。

售后服务包括两年的全球联保，同时提供上门维修服务。产品价格范围在7000到15000元之间，主要针对中高端游戏笔记本市场。2023年推出的新款笔记本，搭载了双显卡三模式切换技术，能够根据使用环境的不同，在独立显卡直连、混合输出和集成显卡模式之间进行灵活切换。