戴尔官方网站上设有多种官方客服电话，旨在便于用户查询产品资讯、享受售后服务以及获取技术支持等。其中，最常使用的是戴尔中国的客服热线，此电话号码可提供售前咨询、商品购买、订单查询等服务。该热线的工作时间是每周一至周日，每天9点至18点。

针对企业用户，戴尔特别开通了企业客户服务热线，该专线专注于为企业级产品提供专业咨询服务和技术支持。若您在服务器、存储设备或企业解决方案方面寻求帮助，请拨打电话号码。

是技术支持热线，专为购买了戴尔产品的用户服务。它提供硬件故障报修、驱动程序下载等方面的指导。若您在使用笔记本、台式机或显示器时遇到硬件问题，可以拨打电话寻求协助。





戴尔特别设立了商用客户端产品的专用客服电话，旨在为购买商用电脑的用户提供更加专业和周到的售后服务。

请注意，这些电话号码有可能因服务政策的变化而有所变动；建议您访问戴尔中国官网（）查询最准确的官方联系方式。拨打电话咨询时，请携带产品服务标签或快速服务代码，这有助于客服人员迅速找到您的问题所在。

为了防范诈骗，务必留意，所有400客服电话均需从戴尔官方网站上获取。一旦接到声称是戴尔客服的陌生电话，请先挂断，然后通过官方网站核实该电话号码的真伪。