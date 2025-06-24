笔记本电脑销量排行榜2023

2023年，笔记本电脑市场的竞争格局发生了显著变化，根据全球范围内的市场调研所收集的数据，现在呈现给大家的是最新发布的销售排行榜。

联想在市场竞争中保持领先地位，尤其是其ThinkPad和Yoga系列产品表现突出。在商务笔记本市场，ThinkPad T系列产品占据了企业采购的35%份额，而在电竞领域，Legion游戏本系列正展现出强劲的发展势头。

惠普（HP）排名第二，其旗下的EliteBook和Spectre系列在中高端市场表现良好。特别值得一提的是，Pavilion系列教育本在北美学区的销量创下了新高。

戴尔XPS系列持续受到众多专业人士的青睐，而Precision移动工作站则在企业级市场持续保持技术优势。Latitude商务本系列在订单方面表现出色，占据了不小的市场份额。

苹果的MacBook Air和Pro系列因为配备了M2芯片，销量有了明显增长，特别是得到了创意工作者和学生的喜爱。特别是15英寸的新款MacBook Air，它的表现非常出色，超出了大家的预期。

华硕公司推出了ROG游戏笔记本和ZenBook超轻薄笔记本，采取了两种产品同时推出的市场策略。ROG游戏本在游戏爱好者中颇受欢迎，而ZenBook轻薄本则在移动办公领域收获了众多好评。

宏碁Swift系列在中低端市场表现卓越，受到消费者的青睐。同时，Predator游戏本在东南亚地区的销量也在持续增长，势头强劲。

值得注意的市场趋势：

16GB内存成为中端机型标配

OLED屏幕普及率提升至28%

二合一变形本市场份额增长至15%

游戏本平均售价下降12%





企业采购周期从3年缩短至2.5年

区域市场差异：

北美市场更偏好高端机型

欧洲市场注重环保认证

亚洲市场对性价比机型需求旺盛

南美市场游戏本增长最快

预计2024年市场将重点关注：

1. AI加速芯片的普及

2. 折叠屏笔记本商业化

3. 更轻薄的散热方案

4. 混合办公场景优化