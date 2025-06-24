中关村台式电脑报价大全

中关村是我国最大的电子产品交易市场，其中台式电脑的报价对于消费者来说具有极大的参考意义。下面将列出近期市场上主流台式电脑品牌及其配置的报价详情。

联想拯救者刃9000K系列配置包括i7-13700KF处理器、搭载RTX 4080显卡、配备32GB DDR5内存以及1TB NVMe固态硬盘，售价大约在15999元左右。而联想天逸510Pro商用机型则采用i5-13400处理器、16GB内存和512GB固态硬盘，起步价仅为5299元。

戴尔XPS 8950高端系列配置了i9-13900K处理器、搭载RTX 4090显卡、64GB内存以及2TB固态硬盘，售价为29999元；而戴尔OptiPlex 7010商用机型则配备了i5-13500处理器、16GB内存、256GB固态硬盘和1TB机械硬盘，报价为6599元。

惠普暗影精灵9系列配置包括i7-13700F处理器、RTX 4070显卡、32GB内存以及1TB固态硬盘，售价为11999元；而惠普战99商用台式机搭载i5-13400处理器、16GB内存和512GB固态硬盘，起售价为4799元。





华硕ROG Strix G16CH游戏主机配置了i7-13700KF处理器、搭载RTX 4080显卡、配备32GB内存以及1TB固态硬盘，售价为16999元；而华硕破晓商用机型则采用了i3-12100处理器、8GB内存和256GB固态硬盘，售价为3299元。

神舟战神GX10系列配备了i9-13900K处理器、RTX 4090显卡、64GB内存和2TB固态硬盘，售价高达23999元。而神舟新瑞X50办公机型则搭载了i5-12400处理器、16GB内存以及512GB固态硬盘，报价为3999元。

在组装机领域，常见的配置及其价格大致如下：i5-13400F处理器大约1500元，B760主板大约900元，RTX 4060显卡大约2500元，16GB DDR4内存大约400元，1TB固态硬盘大约450元，机箱电源散热大约800元，将这些加总，整体价格大约在6500元左右。

需留意的是，此报价会随市场行情变化而变动，购买时请到现场咨询具体价格。中关村内的鼎好、海龙、e世界等大型卖场均有商品现货，并且提供网上订购和送货上门服务。在购买过程中，请仔细核对配置清单，索取正规发票，并了解保修条款。