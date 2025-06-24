gtx650显卡参数

2012年，NVIDIA推出了一款显卡，名字叫做GTX650，它是中端产品。这款显卡在制造工艺上使用了28nm技术，设计灵感来源于Kepler架构。它配备了1GB的GDDR5显存，显存宽度为128bit，运行频率能够达到5GHz，带宽更是高达80GB/s。此外，该显卡的核心运行频率为1058MHz，并且拥有384个CUDA核心。

该显卡配备了独立的风扇散热系统，其功耗低至64W，无需额外电源。它能兼容DirectX 11.1、OpenGL 4.3和OpenCL 1.2等多个图形接口标准。此外，显卡设有DVI、HDMI和VGA三个接口，并能实现高达2560x1600的分辨率输出。





在性能上，GTX650显卡能够胜任众多热门网络游戏的运行，同时也能应对一些年代较久的独立游戏。在中等画质设置下，诸如《英雄联盟》、《DOTA2》等游戏能够较为顺畅地运行。然而，当遇到那些新颖且画质要求较高的3A级大型游戏时，它的表现就显得有些力不从心。

GTX650显卡配备了NVIDIA的PhysX物理加速技术以及CUDA通用计算能力。相较之下，GTX650 Ti的流处理器数量少了128个，性能上大概有25%的差距。这款显卡虽然已经停产，但在二手市场上依然可以觅得踪迹。