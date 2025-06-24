联想官方售后服务中心电话

联想官方售后客服中心设有全国统一服务热线，号码为。此热线提供全天候7×24小时不间断服务，能够帮助解答关于产品咨询、保修政策查询以及维修进度跟踪等方面的问题。在拨打时，请确保您已备好设备序列号或购买凭证，以便客服人员能够迅速核实相关信息。

联想在各省会城市及众多地级市均设立了超过五百家的官方认证维修点，您可以通过访问官方网站的“服务网点查询”功能或者拨打客服电话来获取具体的网点地址。对于笔记本电脑、台式机、平板电脑等不同类别的产品，联想推出了不同的服务标准。





常见服务涵盖硬件检查、系统修复、零件替换等项目，且部分高端型号提供上门服务。在保修期内，符合条件的产品可以免费进行维修，而对于已过保修期的设备，我们会提供清晰的报价。建议您优先选择官方渠道进行维修，以规避非授权维修点可能存在的风险。

联想设有网络客户服务渠道，您可通过官方网站的“在线咨询”功能直接与技术人员取得联系。在遇到紧急状况时，只需拨打400客服电话，根据语音提示选择“紧急服务”，即可获得快速响应。维修作业结束后，用户将收到短信提醒，并受邀对服务满意度进行评价。