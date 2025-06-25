戴尔最新笔记本是哪款

戴尔近期推出的最新款笔记本是2023年问世的Latitude 9440 2-in-1商用本。该笔记本搭载了13代英特尔酷睿i7处理器，用户可以选择最高32GB的LPDDR5内存以及2TB的PCIe NVMe固态硬盘。14英寸的16:10比例QHD+触控显示屏，分辨率高达2560×1600像素。

Latitude 9440 2-in-1拥有360度翻转功能，能灵活地在笔记本、平板、帐篷和站立四种模式间转换。机身选用铝合金打造，重量大约在1.5公斤，厚度大约是16.5毫米。笔记本部分配备了四麦克风阵列，支持杜比全景声技术，并且内置了智能降噪技术。

该机型在连接配置上，配备了双雷电4端口、USB 3.2 Gen 2端口、HDMI 2.0端口以及3.5mm耳机插孔。无线连接方面，它支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.2技术。在安全性能上，它拥有红外摄像头、指纹识别器以及智能卡读卡器，并且可以选择额外安装5G移动网络模块。





戴尔同时推出了新型号的XPS 13 Plus笔记本电脑，这款笔记本配备了第13代英特尔的核心处理器。它还采用了无框设计的键盘以及带有触觉反馈功能的触控板。XPS系列笔记本主要针对的是高端消费群体，而Latitude系列则主要服务于商务人士。

在售后服务领域，戴尔公司针对Latitude 9440笔记本提供了为期三年的上门维修服务，并且可以选择将服务期限延长至五年。目前，这款笔记本在戴尔官方网站上的起始售价为16999元人民币，不过实际价格会因配置的不同而有所变动。