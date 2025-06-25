联想推出的联想旭日410m是一款面向商务人士的笔记本电脑。这款笔记本拥有14.1英寸的液晶显示屏，搭载了英特尔酷睿双核处理器。同时，它还预装了Windows XP专业版操作系统。其重量约为2.4公斤，在当时的笔记本电脑市场中，它被定位为轻便易携的商务用机。

旭日410m在硬件方面表现良好，支持最高2GB的DDR2内存，并且提供了60GB或80GB硬盘的不同容量选项。另外，它配备了Intel GMA950集成显卡，完全能够满足日常办公的需求。至于接口，它设有3个USB 2.0接口、VGA输出和网卡接口等，这些都是商务人士日常工作中常用的标准接口。

该机型对数据安全极为重视，搭载了联想提供的快速恢复系统，操作系统可迅速恢复。键盘设计具备防溅水功能，按键行程适中，非常适合长时间进行文字录入。电池续航时间大约为3小时，这在当时属于中等偏上的水平。





散热系统采用双铜管设计，并与智能风扇的智能调控相结合，以此实现设备温度的有效控制。机身采用镁铝合金作为骨架，从而保证了足够的结构稳定性。此外，内置的硬盘保护措施能够有效防止因意外摔落而引发的数据丢失问题。

联想为旭日410m提供了三年保修服务，这一举措在当时同类产品中颇具吸引力。所附带的商务软件包里，包括了Office试用版以及各类实用工具，如杀毒软件。该机型主要面向中小型企业用户和商务人士，凭借其稳定的性能和优质的服务，赢得了市场的广泛好评。