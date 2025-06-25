thinkpad x201

联想在2010年发布了ThinkPad X201，这是一款尺寸为12.1英寸的商用笔记本电脑。该产品继承了ThinkPad系列一贯的优良传统，以其坚固耐用的品质和丰富的商务功能而闻名。笔记本搭载了英特尔公司推出的第一代酷睿i系列处理器，最高配置版本为i7-640LM。在当时的市场环境中，这款笔记本展现出了出色的性能表现。X201继承了ThinkPad的标志性设计风格，配备了高识别度的TrackPoint小红点、标准尺寸的键盘，还使用了坚固的镁合金材料来制作防滚架，其整体重量轻至1.5千克，便于携带。

X201设备在功能上有所增强，它提供了多种接口选择，如三个USB 2.0接口、VGA视频输出接口、ExpressCard扩展槽、SD卡槽以及以太网连接。另外，它还兼容802.11n标准的Wi-Fi无线网络和蓝牙2.1技术，部分型号还增加了3G无线广域网模块的功能。该显示屏采用了1280x800分辨率的LED背光技术，其可视范围十分宽广，亮度表现上乘，非常适合在商务办公环境中使用。





X201的散热系统经过精心设计，即便是在连续高负荷运作的情况下，也能保持稳定的性能。在电池使用方面，标配的6芯电池可以保证续航在4到6小时之间，而额外配备的9芯扩展电池则可以将续航时间延长至大约8小时。此外，该机型还配备了指纹识别技术和TPM安全芯片，从而保障了用户数据的安全性。

X201作为ThinkPad X200的后继产品，在性能上有了明显的提升，同时依旧保持了该系列键盘的独特触感和耐用性。即便是在二手市场，X201的流通量也并未减少。这款笔记本以其出色的键盘操作感和稳定的性能，至今仍受到不少用户的喜爱，成为了他们日常办公的重要工具。