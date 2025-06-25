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平板性价比高的哪一款

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目前市面上性价比高的平板电脑主要有以下几款值得推荐：

1. 小米平板6 Pro

11英寸2.8K高刷屏

骁龙8+ Gen1处理器

8600mAh大电池

支持67W快充

价格约2000-2500元

2. 荣耀MagicPad 13

13英寸2.8K高分辨率屏

骁龙888处理器

10050mAh超大电池

支持66W快充

价格约2500-3000元

3. 联想小新Pad Pro 12.7

12.7英寸2.9K高刷屏

骁龙870处理器

10200mAh超大电池

支持20W快充

价格约1500-2000元

平板性价比高的哪一款


4. realme真我Pad 2

11.5英寸2K高刷屏

联发科G99处理器

8360mAh电池

支持33W快充

价格约1200-1500元

选择建议：

1. 预算充足选小米平板6 Pro

2. 需要大屏选荣耀MagicPad 13

3. 追求极致性价比选联想小新Pad Pro

4. 预算有限选realme真我Pad 2

注意事项：

1. 建议选择6+128GB起步配置

2. 优先选择带高刷新的屏幕

3. 注意充电功率是否符合需求

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