平板性价比高的哪一款

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Science Technology
目前市面上性价比高的平板电脑主要有以下几款值得推荐：
1. 小米平板6 Pro
11英寸2.8K高刷屏
骁龙8+ Gen1处理器
8600mAh大电池
支持67W快充
价格约2000-2500元
2. 荣耀MagicPad 13
13英寸2.8K高分辨率屏
骁龙888处理器
10050mAh超大电池
支持66W快充
价格约2500-3000元
3. 联想小新Pad Pro 12.7
12.7英寸2.9K高刷屏
骁龙870处理器
10200mAh超大电池
支持20W快充
价格约1500-2000元
4. realme真我Pad 2
11.5英寸2K高刷屏
联发科G99处理器
8360mAh电池
支持33W快充
价格约1200-1500元
选择建议：
1. 预算充足选小米平板6 Pro
2. 需要大屏选荣耀MagicPad 13
3. 追求极致性价比选联想小新Pad Pro
4. 预算有限选realme真我Pad 2
注意事项：
1. 建议选择6+128GB起步配置
2. 优先选择带高刷新的屏幕
3. 注意充电功率是否符合需求
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