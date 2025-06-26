华硕灵耀14，这款隶属于华硕品牌的轻薄型笔记本电脑，主要服务于高端商务人士以及创意设计师群体。它拥有14英寸的屏幕，机身重量轻至1.2千克，厚度薄至14.9毫米，充分体现了其卓越的便携性。

灵耀14在硬件方面，使用了英特尔13代酷睿CPU或者AMD锐龙7000系列CPU，用户可挑选搭载最高32GB的LPDDR5内存，同时还能选配1TB容量的PCIe 4.0 SSD。该屏幕配备了分辨率为2.8K的OLED面板，能够实现100%的DCI-P3色彩范围覆盖，亮度最高可达600尼特，并且还获得了DisplayHDR True Black 500的认证。

产品特点包括：

1. 180度开合设计，方便商务演示

2. 配备NumberPad 2.0虚拟数字触控板

3. 键盘采用1.4mm键程，支持三级背光调节





4. 配备双雷电4接口和HDMI 2.1接口

5. 内置70Wh大容量电池，支持快充

散热系统采用双风扇设计，并借助华硕的冰锋散热技术，有效保证了设备在长时间使用中保持高效率。在音质方面，设备配备了哈曼卡顿认证的立体声扬声器，同时支持杜比全景声的播放。

该设备在安全方面配置了红外摄像头，并具备Windows Hello的人脸识别技术；同时，指纹识别器巧妙地整合在电源键上。另外，该产品成功通过了MIL-STD 810H军用标准的严格检测，从而保证了其具备更强的耐用性。

华硕为灵耀14提供了全球两年联保服务，并且额外赠送了Office家庭和学生版软件。该产品可选颜色包括午夜蓝和砂色，价格区间在7999元至11999元之间。