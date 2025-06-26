联想笔记本保修查询官网

您可登录联想官方网站查询联想笔记本的保修详情。首先，请访问联想官网（），接着在页面顶部导航栏中寻找并点击"服务"按钮。进入服务页面后，您将看到"保修与延保"的链接，点击该链接即可进入保修信息查询页面。

查询需出示联想笔记本的序列号，通常这个序列号位于笔记本的底部，由8位字母和数字构成。输入序列号后，系统会显示设备保修情况、保修期限以及服务类型等详细信息。如果笔记本仍在保修期内，系统还会提供周边服务点的相关信息。

若您在官网未能查找到保修信息，可以尝试联系联想客服，拨打电话。客服人员会根据您的产品序列号来核实保修状态。此外，值得注意的是，联想笔记本电脑的保修期限是从购买发票上的日期开始计算的，所以请务必妥善保存您的购买凭证，以备将来需要查验。

联想的官方保修服务包括了对主板、CPU、内存、硬盘等关键部件的保障，但若是由于人为破坏或不可抗力因素导致的故障，则不在保修范围之内。对于超出保修期限的设备，用户可以在联想的官方网站上挑选并购买延保服务。