戴尔电脑官方客服维修地址

戴尔在我国的一线城市普遍设立了官方的客服维修点，向消费者提供专业且可靠的售后服务。以下是全国各大主要城市戴尔官方维修中心的详细地址信息：

北京地区：

1. 北京市海淀区中关村南大街5号数码大厦A座6层

2. 北京市朝阳区建国路89号华贸中心2号写字楼15层

上海地区：

1. 上海市黄浦区南京东路300号恒基名人商业大厦18层

2. 上海市浦东新区张江高科技园区科苑路88号

广州地区：

1. 广州市天河区天河路385号太古汇一座8层

2. 广州市越秀区东风中路362号珠江颐德大厦15层

深圳地区：

1. 深圳市南山区科技园高新南一道8号创维大厦12层

2. 深圳市福田区深南中路1002号中电信息大厦9层

成都地区：

1. 成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10层

2. 成都市高新区天府大道北段1480号拉德方斯大厦7层

武汉地区：

1. 武汉市武昌区中南路14号世纪广场A座11层

2. 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦8层

注意事项：

在前往维修点之前，您最好先拨打客服电话，联系戴尔官方客服，电话号码为，以便提前进行预约。

2. 维修时请携带购买发票或保修卡等有效凭证

3. 营业时间一般为工作日9:00-18:00

4. 部分维修点周末也提供服务，建议提前电话确认

若您所在的城市不在提供的名单里，您可前往戴尔官网的“服务网点查询”板块，输入您城市的名称，这样就能查到最近的官方维修服务点的确切位置。通过官网查询，您能获得最新、最准确的地址资料。