目前市面上受欢迎的平板电脑品牌包括苹果的iPad系列、华为的MatePad系列、三星的Galaxy Tab系列、小米平板以及联想的小新Pad等。该产品中，苹果的iPad Pro 12.9英寸2022型号的售价起价约在7999元，iPad Air 5的起售价大约为4799元，iPad 10的起售价则在3599元左右。华为的MatePad Pro 12.6英寸版本起售价为4699元，而MatePad 11的起售价则是2799元。三星的Galaxy Tab S8 Ultra售价从8999元起步，而Tab S8+的起始价格是6599元。小米平板6 Pro的起始售价为2499元，联想小新Pad Pro 2022的售价则是从2299元开始。

选购平板电脑时，需关注屏幕尺寸、处理器性能、内存容量、存储空间以及电池续航能力等细节。多数平板电脑的屏幕尺寸介于8至13英寸之间，处理器种类繁多，如苹果的A系列、高通的骁龙系列、华为的麒麟系列等。内存大小从4GB到16GB不等，存储容量则从64GB到1TB各有选择。电池的容量通常介于5000mAh至10000mAh之间，同时具备快速充电的功能。





以下是一些不同价位区间的平板电脑推荐：若您的预算低于2000元，小米平板6和荣耀平板8是不错的选择；若您的预算介于2000元至4000元之间，华为MatePad 11和联想小新Pad Pro值得关注；若您的预算在4000元至6000元之间，iPad Air 5和华为MatePad Pro是不错的选择；而对于预算超过6000元的情况，建议您考虑iPad Pro或三星Tab S8 Ultra。专业绘图用户应当选择带有Apple Pencil功能的iPad Pro系列，商务人士可以考虑关注华为MatePad Pro的多屏协作功能，而对于追求高性价比的消费者来说，小米平板6 Pro是一个不错的选择。