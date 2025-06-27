密云联想售后服务维修点

北京市密云区鼓楼东大街3号设有联想官方授权的售后服务维修点，该点承接联想品牌电脑、笔记本、一体机等产品的维修工作。维修工程师均经过联想的专业培训与认证，能够为顾客提供硬件检测、系统修复、配件更换等优质服务。

该维修点的主要服务内容包括：

硬件维修涵盖了主板、硬盘、内存、显示屏、键盘等众多硬件的故障诊断与维修工作。

2. 系统维护：操作系统重装、驱动程序安装、系统优化

3. 数据恢复：硬盘数据恢复、误删除文件恢复

4. 配件更换：原厂电池、键盘、适配器等配件更换

5. 软件支持：预装软件问题处理、办公软件支持

周一到周日，店铺的营业时间都是从上午9点开始，直至晚上6点结束，即便是节假日，店铺也照常营业。若您需要预约维修服务，请拨打，通过电话预约可以提前安排，以此减少您的等待时长。我们的维修服务提供1至3个月的保修期，保修期限会根据维修的具体项目而定。

维修流程：

1. 故障检测

2. 报价确认

3. 维修处理

4. 功能测试

5. 取机验收





在将设备送至维修之前，请先备份所有关键数据，同时别忘了随身携带购买凭证或保修卡。如果产品还在保修期内，用户将享有免费的维修服务。然而，需要提醒的是，由人为因素导致的损坏不在免费维修服务之列。另外，该维修服务点还提供上门取送机器的服务，具体费用情况，您可以拨打咨询电话了解。