2021年性价比高的笔记本电脑

2021年，市场上出现了许多性价比较高的笔记本电脑，值得关注。在此，我要向大家推荐一款联想的笔记本——小新Pro 14。它配备了AMD锐龙处理器，拥有16GB的内存，硬盘容量高达512GB。此外，这款笔记本的屏幕表现十分出色。而且，它的价格大约在5000元左右。华为MateBook D14同样值得考虑，这款笔记本搭载了11代英特尔酷睿i5处理器，性能表现稳定，均衡，特别适合用于办公。

神舟战神Z7-CU7NA在游戏笔记本领域表现出色，性价比相当高，装备了GTX 1650Ti显卡，能轻松应对各种游戏场景；而且价格大约在6000元左右。此外，惠普暗影精灵6也是一个不错的选择，它配备了144Hz的高刷新率屏幕，能带来更加流畅的游戏体验。

在轻薄本市场，RedmiBook Pro 15凭借其3.2K高清显示屏和轻盈的机身设计，在同价位区间内显得格外突出。荣耀MagicBook Pro锐龙版在性能和电池使用时间上表现出色，尤其受到了众多学生用户的喜爱。

购买时需要注意以下几点：在处理器上，建议挑选AMD锐龙5000系列或英特尔第11代酷睿；内存容量最好从8GB起步，16GB会更理想；固态硬盘的容量至少要达到512GB；至于屏幕，1080P的分辨率是基础，如果能覆盖到72%NTSC或100%sRGB的色域那就更佳了。

2021年，这些型号的飞机获得了不错的市场反响，它们在性能与价格之间取得了平衡，完全能够满足日常办公、学习和轻度游戏的使用需求。挑选时，请结合您的预算和实际使用需求来定夺，同时别忘了优先考虑售后服务以及品牌所提供的保障。