买y9000p的人都后悔了

联想推出的Y9000P游戏笔记本属于高端产品，一经上市便吸引了众多消费者的关注。不过，从用户的使用反馈来看，确实存在不少问题，这让不少购买者感到不满。

散热表现并不理想，这是许多用户共同提到的问题点之一。特别是在长时间玩游戏时，机器的温度很容易攀升至50摄氏度以上，键盘区域尤为突出地感受到了热感。有些用户在夏天使用时，甚至遇到了因过热而导致设备自动关机的情况。尽管设备装备了双风扇的散热系统，但实际表现并未达到预期效果。

还有一个需要指出的问题是，电池的续航能力。官方宣传的六小时使用时长，在实际工作中通常只能维持三到四小时。若开启高功率模式，电量消耗会显著加快，这显然并不符合移动办公的需求。因此，许多用户不得不频繁携带充电器，导致笔记本电脑的便携性大打折扣。

品控问题常被人提及。许多用户在使用产品1至2个月后，都遇到了屏幕出现闪烁、WiFi无法正常连接、扬声器发出噪音等问题。尽管售后部门可以处理这些问题，但频繁需要维修无疑影响了用户体验。





Y9000P的售价几乎触及万元大关，但与同价位其他产品相较，其在屏幕品质、制造工艺等方面并未展现出明显的优势。特别是在显卡性能的表现上，它甚至被部分价格更低的型号所超越。

这款笔记本重达2.5公斤，电源适配器体积又大，这样一来，便携性就大打折扣了。不少消费者在使用过程中发现，它的重量远超了他们的预期，实际上比他们想象的要重很多。

系统在优化方面存在不足之处。联想电脑管家预装版经常出现资源消耗过大的情况，不少用户在更新驱动程序后遭遇了蓝屏问题。而且，内置的控制中心软件界面设计较为繁琐，调整性能模式的操作不够直观。

总体来说，Y9000P的配置参数挺吸引人的，但使用中显现出的问题确实让不少用户挺失望的。在您打算购买之前，最好先认真想清楚自己的需求，并且亲自去试一试，这样再决定买不买会更好。