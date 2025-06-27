固态硬盘排行榜前十名

2024年度固态硬盘的排名榜单，综合考虑了性能、成本、耐用性以及用户评价等多个维度进行详尽的分析。该排名的确定，是基于各大电商平台销售量的统计以及专业评测机构给出的成绩。

1. 三星990 PRO NVMe SSD

读取速度高达7450MB每秒，写入速度为6900MB每秒，这款采用第八代V-NAND技术的2TB存储器，具备1200TBW的耐用性能，特别适合用于高端游戏及创意性工作。

2. 西数WD_BLACK SN850X

该设备的读取速度高达7300MB每秒，搭载了游戏模式2.0技术。用户可以选择1TB、2TB和4TB三种不同的存储容量。尤为值得强调的是，4TB版本拥有2400TBW的出色写入寿命。

3. 金士顿KC3000 PCIe 4.0

Phison E18主控芯片与美光176层3D TLC闪存颗粒相配合，实现了7000MB/s的高速读取。此外，它还提供了512GB至4TB不等的多重容量选择。

4. 致态TiPlus7100

长江存储的制造工厂生产的芯片读写速度极快，每秒钟能处理高达7000MB的数据，而且2TB的存储产品定价合理，仅需799元，性价比极高；然而，在耐用性方面，与那些国际知名品牌相比，还是略逊一筹。

5. 铠侠EXCERIA Pro SE10

日本生产的BiCS FLASH系列闪存，其读取速度可达到7300MB/s，1TB型号的写入量保修标准为800TBW，此外，还额外提供了长达五年的品质保障服务。

6. 英睿达T700 PCIe 5.0

这款PCIe 5.0固态硬盘是专为消费者设计的首款产品型号，其读取速度可以达到12400MB/s，但是，它必须与装有散热马甲的主板相配合使用。目前观察，这款产品的售价相对较高。

7. 海康威视C4000





国产方案的核心产品采用了联芸的中央处理器和长江存储的存储单元，实现了高达6500MB/s的读写速度，而2TB容量的版本价格仅为659元，对于预算有限的消费者而言，无疑是一个性价比较高的选择。

8. 宏碁掠夺者GM7000

英韧的IG5236主控芯片，与美光颗粒相配合，达成了7400MB/s的高速读取；并且，它配备了超大的DRAM缓存，这让4TB版本的性价比显得格外突出。

9. 闪迪至尊极速PRO版

西数公司拥有一个品牌，该品牌的产品方案与SN850X一致，读写速度高达7300MB/s，然而，在市场上，可供选择的货源数量却相对不多。

10. 雷克沙NM800PRO

慧荣的SM2264主控方案速度非常快，最高读取速度能够达到7500MB每秒；1TB版本的耐用性非常出色，能够承受多达1000次的PE循环；另外，它还提供了长达五年的质保服务。

选购建议：

普通用户选择PCIe 3.0产品即可满足需求

视频编辑建议4TB容量起步

注意查看TBW（总写入字节数）指标

笔记本用户需确认兼容2280规格