什么平板好用性价比高又便宜

在选购平板电脑的过程中，性价比往往是消费者最为关注的要点。现如今，市场上确实存在一些平板电脑，它们在性能与价格方面实现了较为理想的协调。

小米平板5配备了骁龙860处理器，配备了一块11英寸的2.5K高清屏幕，屏幕刷新率高达120Hz，还支持67W的快速充电功能。这款平板的6GB内存和128GB存储配置版本，售价大概在2000元左右，对于预算不高的消费者而言，确实是个不错的选择。

荣耀平板8拥有12英寸的2K高清全面屏，搭载骁龙680处理器，并且配备了8个扬声器，主要面向影音娱乐市场。其售价大约从1500元开始，性价比相当高。

联想小新Pad Pro 2022搭载了11.2英寸的2.5K OLED屏幕，采用骁龙870处理器，同时支持手写笔功能。该型号拥有6GB运行内存和128GB存储空间，售价大约在2500元左右，整体性能表现十分优秀。

华为MatePad 11配备了10.95英寸的120Hz高清全面屏，处理器为性能出色的骁龙865，还支持鸿蒙系统的多屏协同功能。其售价大约从2500元起跳，特别适合那些已经习惯了华为生态系统的用户。

选购建议：





预算1500-2000元：优先考虑小米平板5或荣耀平板8

预算大约在2500元左右，若要选择，联想的小新Pad Pro和华为的MatePad 11都是不错的选择。

注重游戏性能：选择骁龙870/865处理器的机型