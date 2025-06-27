华硕X43B属于入门级笔记本电脑，其特点在于高性价比以及满足基本的办公和娱乐需求。该设备装备了14英寸的LED背光屏幕，其分辨率为1366×768，同时搭载了英特尔公司推出的第二代酷睿i3/i5处理器。在内存配置上，它提供了2GB或4GB的DDR3内存，硬盘容量则分为320GB和500GB两种机械硬盘。至于显卡，它采用的是英特尔HD Graphics 3000核显。

该设备以复合材料制成，重量大约为2.2千克，厚度大约是34毫米。其接口种类丰富，包括3个USB2.0端口、VGA输出端口、HDMI接口、RJ45网线接口、耳机麦克风接口以及多功能读卡器。设备内还配备了DVD刻录光驱和30万像素的摄像头，并预装了Windows 7家庭基础版操作系统。

在性能表现上，华硕X43B适用于文档编辑、网页浏览等日常办公需求，能够顺畅地运行Office等办公类软件。然而，由于它搭载了低电压处理器和集成显卡，面对复杂的多任务处理或运行大型软件时，表现会显得有些吃力，而且并不适合进行3D游戏。





在续航方面，该设备配备了6芯锂电池，能够满足3至4小时的常规使用需求。散热性能一般，当设备在高负载状态下长时间运行时，机身温度会有所上升，但并不会导致严重过热。

这款笔记本性价比高，价格合理，制作工艺在同类型产品中表现良好，打字体验舒适。然而，它的屏幕观看角度有限，机身较厚，而且性能表现一般。它非常适合学生以及预算有限的办公人士选购。

华硕X43B这款产品已经停止生产了，目前在二手市场上，它的价格大概在800到1500元这个区间。在购买二手物品时，我们要留心查看电池的损耗程度和硬件的运行状况。