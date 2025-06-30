华硕的笔记本产品种类丰富，从入门级到高端型号一应俱全，接下来，我将对其主流系列进行一个全面的排名分析。

1. ROG玩家国度系列：

华硕推出的高端游戏笔记本，ROG系列，搭载了顶级的硬件设施，这其中就包括最新的Intel Core i9处理器以及NVIDIA RTX显卡。此外，该系列笔记本的散热系统运用了先进的液态金属导热技术，并融入了风洞设计。特别需要指出的是，该系列中的标志性产品ROG Zephyrus G14，在2023年的Steam硬件调查结果中，其占比达到了3.7%。

2. ProArt创艺国度系列：

专为专业创作者量身打造，ProArt StudioBook 16配备了100%的Adobe RGB色域显示屏，且已获得Pantone认证，同时支持X-Rite校色器使用。另外，这款笔记本搭载的AMD Ryzen Threadripper处理器在视频渲染速度上，比同类产品快出23%。

3. ZenBook系列：

轻薄笔记本电脑作为主打产品，采用了NanoEdge超窄边框技术，使得屏幕占比高达92%。新推出的ZenBook 14 OLED版仅重1.3千克，尽管如此，它还是成功通过了MIL-STD-810H军用标准认证。在MobileMark测试中，这款笔记本的电池续航能力可以达到14小时。

4. VivoBook系列：

常见价格范围内的产品线，提供了多样的配置选择。2023年新上市的VivoBook S15笔记本电脑，采用了ErgoLift铰链设计，键盘倾斜角度可调至3度，显著增强了打字时的舒适感，提高了18%，因此备受学生和职场人士的青睐。

5. ExpertBook系列：





商务笔记本系列经过19项MIL-STD-810G标准的严格测试，内部装备了防窥摄像头和指纹解锁功能。B9450FA型号重量轻至870克，尽管如此，它却提供了多种接口，其中包括两个Thunderbolt 4接口。

6. TUF Gaming系列：

这款入门级的游戏笔记本，按照TUF军工标准精心打造，其散热系统经过144小时的严苛测试，表现优异。2023年的TUF Dash F15系列，配备了240Hz的高刷新率屏幕，在3DMark Time Spy性能测试中，与上一代相比，性能提升了31%。

选购建议：

游戏玩家优先考虑ROG系列

设计师选择ProArt系列

商务人士推荐ExpertBook

学生群体适合VivoBook

预算有限的游戏玩家可选TUF系列

2023年的第二季度，华硕笔记本电脑在全球市场上的份额上升至15.8%，其旗下产品各自明确了市场定位。建议消费者在选购时，要考虑自己的预算和实际使用需求，挑选合适的笔记本系列。此外，还需留意查看不同型号的详细硬件配置资料。