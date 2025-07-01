联想的官方联系方式是用户与该公司建立直接联系的桥梁，通过这个电话，用户能够获取关于产品信息、售后服务以及技术支持等多方面的资料。在我国大陆地区，联想的客服电话号码为，这是一条全天候开放的客服热线，无论是购买时的疑问还是售后支持的需求，用户都可以通过拨打这个号码来寻求帮助。

联想公司不仅设有全国统一的客服热线，还根据不同的业务领域设置了专门的联系电话。比如，商用客户可以拨打，这个号码专门为企业客户提供了专业的服务支持。至于消费类产品用户，比如使用笔记本电脑、台式机和平板电脑的用户，我们建议他们拨打，以便获得相应的服务。

拨打电话至联想官方客服时，请务必记得带上您的产品序列号或购买凭证，这些信息有助于客服快速定位问题并提供相应的解决方案。联想客服的工作时间为每日上午8点至晚上8点，但某些服务如售后维修可能需要较长的处理时间，所以建议您在人流较少的时候进行电话咨询。

联想为海外客户提供了多个国家的本地客服热线，服务范围广泛。例如，美国的客户可以拨打1-855-253-6688，而香港的客户则可以拨打+852 2516 3938。这些电话号码都可以在联想官方网站的“联系我们”部分找到。

请留意，联想官方从未通过电话要求用户提供银行账户和密码等个人隐私信息，一旦接到此类电话，请务必保持警惕。正宗的联想客服人员只会通过官方公布的电话号码与用户取得联系，绝不会使用私人电话或网络电话进行联络。