联想电脑真伪查询官网

联想品牌在市场上享有盛誉，但市面上充斥着不少假冒的劣质产品。消费者在购买后，应当及时核实产品的真伪，这对维护自身权益至关重要。为此，联想官方设立了多种查询途径，旨在方便用户快速准确地辨别产品的真伪。

直接查询的方式是访问联想官方网站的验证页面。用户只需在官网的搜索框中输入“真伪查询”，即可找到官方验证的入口。随后，在验证页面输入产品序列号或SN码，这些信息一般位于笔记本底部标签、电池仓内或系统信息中。输入完毕后，系统将自动进行验证并展示结果。

官网查询之外，联想还增设了手机查询途径。用户只需在微信上关注“联想服务”的官方公众号，点击底部菜单中的“真伪查询”选项，即可进行操作。此方法同样要求输入产品序列号，查询结果将直接在公众号内呈现。

购买新品时，建议一并核对其他防伪标志。正宗的联想电脑外盒上会附有完整的防伪贴纸，刮开涂层后即可获得防伪码以供核实。部分高端型号额外附有专用的防伪贴纸，从特定角度可辨认出联想的logo。





若在查询过程中遇到异常情况，或者对查询结果存有疑问，请直接联系联想官方客服热线，拨打，寻求人工帮助。我们的客服人员将依据产品的具体信息，给出相应的验证建议。

选购途径同样重要，建议优先考虑联想官方直营店、官方授权的经销商或者大型电商平台上联想的官方旗舰店。这些渠道销售的产品都经过了严格的筛选，假冒伪劣产品出现的几率很小。如果在非正规渠道购买，一定要特别留意产品的真伪鉴定。

妥善保管购物凭证和查询信息同样关键，这些资料在产品出现故障需要维修或保修时，将作为不可或缺的凭证。正规联想产品通常能享受全国范围内的联保服务，而假冒产品则无法获得官方的保修支持。

及时通过正规途径核实产品真伪，可以保证买到正宗的联想电脑，同时也能维护后续的售后服务权益。我们建议用户在产品到手后立即进行验证，以免因拖延导致问题发现不及时，进而影响退换货的时效性。