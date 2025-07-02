联想Z475，这款笔记本电脑在2011年正式登场，成为了联想Z系列家族的新成员。它依托于AMD的技术支持，配备了AMD A系列的APU处理器。这款产品主要面向中低端市场，其高性价比是其最为突出的特点。

Z475采用了AMD A6-3420M四核处理器，其主频为1.5GHz，并且具备自动提升至2.4GHz的能力。此外，该设备还装备了AMD Radeon HD 6470M独立显卡，显存容量高达1GB。而且，它还集成了APU显卡，并支持双显卡之间的切换操作。该设备在内存配置上配备了4GB的DDR3内存，并且硬盘存储容量升级到了500GB。在屏幕配置上，它使用了15.6英寸的LED背光显示屏，且屏幕分辨率高至1366×768。

该设备接口丰富，包括三个USB 2.0接口，还支持VGA和HDMI接口，以及RJ45网线接口。此外，它还配备了多功能读卡器。重量大约是2.4千克，并且已经预装了Windows 7家庭普通版操作系统。

产品特点：

运用了AMD的集成APU技术，CPU与GPU被集成在一块芯片之中，这样的设计显著提升了能源的利用效率。

该产品具备双重显卡切换功能，能够根据不同的使用需求，自动在独立显卡与集成显卡之间进行智能切换。

3. 搭载杜比音效技术，音质表现优于同价位产品

4. 外观设计简约，采用磨砂材质处理，抗指纹效果好

不足之处：

1. 塑料机身质感一般

2. 续航时间较短，约2-3小时

3. 独立显卡性能偏弱，不适合玩大型3D游戏

4. 散热表现一般，高负载时风扇噪音明显

这款产品非常适合那些资金有限的学生和家庭用户，它能够满足他们在日常办公、上网、看电影以及娱乐等方面的多种需求。不过，现在这款产品已经不再生产。在二手市场上，它的价格大概在500到800元人民币这个区间。