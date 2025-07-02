联想集团专门面向商用领域推出了启天系列个人电脑，这一系列电脑主要面向企业用户、部门以及教育机构等多样化的客户群体。启天系列以其稳定的性能、安全保障和易于管理的特性而受到认可，同时，该系列还针对商业环境进行了全面的优化设计。

在硬件配置上，联想启天系列遵循模块化设计思路，可根据用户的具体需求，自由选择各种型号的处理器、内存及存储设备。其产品种类繁多，从入门级到高端型号，应有尽有，完全能够满足日常办公以及专业设计等多种使用场景。值得一提的是，启天系列还配备了联想自主开发的硬盘防震技术，为数据安全构筑了稳固的防线。

联想启天的核心竞争力在于其管理系统的卓越性能。该系统即联想商用管理系统（LCS），集成了远程批量部署、系统镜像恢复、资产管理等多种实用功能。管理员通过一个控制台即可实现对众多终端设备的集中管控，有效提高了IT运维的效率。此外，系统还确保了全面的安全防护，涵盖了USB端口的管理、数据的加密等多种手段。





为了满足特定行业的需求，联想启天推出了更新款的机型。该机型具备出色的防尘、防潮和抗震功能。另外，针对教育领域，联想启天还特别推出了定制型产品，其中内置了电子教室管理系统，显著提升了教师们在教学过程中的互动体验和管理工作效率。在服务与支持方面，联想提供了三年期限的现场维修服务，并且实行了全天候的7×24小时技术支持，这一举措是为了保证商用客户服务的持续稳定。

近期，远程办公的需求不断上升，启天系列在视频会议功能上进行了升级，多款型号配备了高清摄像头以及具备降噪效果的麦克风。此外，产品设计趋向于更轻薄的形态，最新发布的启天S系列，成功将传统商用台式机的强劲性能，浓缩至体积仅为1升的超迷你主机中。