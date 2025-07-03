联想，这家在全球范围内享有极高的声誉的科技公司，已经推出了众多类型的电子产品。您可以通过以下途径来获取有关联想产品的详尽信息：，

1. 联想官网

浏览联想的官方网站（）是了解产品资讯的最佳途径。网站的主页上设有专门的“产品”栏目，您可以在那里：

笔记本电脑（ThinkPad、小新、拯救者、YOGA系列）

平板电脑

智能手机

智能设备

配件

每个分类下都有详细的产品参数、价格和购买渠道信息。

2. 联想服务公众号

请注意关注“联想”的官方微信公众号，之后在页面下方找到“产品中心”这一选项，通过点击它，您便可以找到您需要的信息。

新品发布动态

产品参数对比

在线客服咨询

就近门店查询

3. 电商平台旗舰店

在天猫、京东等平台搜索"联想官方旗舰店"，可以：

查看实时价格

获取详细配置单

阅读真实用户评价

参与促销活动

4. 联想智选APP

官方应用提供：

AR产品展示

个性化配置

会员专属优惠

以旧换新服务

5. 线下体验店





全国主要城市设有联想直营店，可：

实物体验

专业导购咨询

现场技术演示

查询产品时的注意事项：

1. 确认产品型号的完整编号

2. 核对配置参数与价格版本

3. 注意区分商用和消费级产品

4. 查看产品的上市时间

5. 关注官方质保政策

针对特定的需求，如企业需进行大量采购或寻求定制化服务，我们推荐您直接拨打联想的大客户服务热线，这样您可以获得专门的援助。此外，联想还提供产品登记服务，成功注册后，您将能够享受到保修期延长等额外的增值服务。