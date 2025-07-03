2011年，华硕K43S笔记本正式面市，其屏幕尺寸为15.6英寸，属于中端产品。该笔记本采用了Intel Sandy Bridge平台处理器，用户可以选择i3-2310M或i5-2410M两种配置。i3-2310M和i5-2410M的主频分别是2.1GHz和2.3GHz。值得一提的是，它还具备Turbo Boost技术，能够将性能提升至最高2.9GHz。内存方面标配2GB DDR3，最高可扩展至8GB。

这款显卡搭载的是NVIDIA GeForce GT 520M独立型号，其内部配备了1GB的DDR3显存，并且具备Optimus显卡切换功能。在存储配置上，它配备了500GB的机械硬盘，转速为5400rpm，而且还留有光驱的安装位置。关于显示屏，我们选用了15.6英寸的LED背光型号，其分辨率为1366×768，同时，该型号还采用了16:9的宽屏比例进行设计。





该设备具备以下接口设置：配备了3个USB 2.0端口、具备VGA视频输出功能、拥有HDMI 1.4接口、配备了RJ-45以太网端口、集成了耳机麦克风一体化接口，并且附带了多功能读卡器。在网络连接上，它兼容802.11b/g/n无线通信标准，同时也能接入10/100Mbps的有线网络。该设备内部装有六节锂电池，整体重量大约为2.4公斤，并且搭载了Windows 7家庭普通版操作系统。

该产品的尺寸为378毫米宽、253毫米高、35.2毫米厚，外壳由复合材料制成。消费者可挑选黑色或红色两种颜色。散热系统运用了华硕独有的Ice Cool技术，能将掌托区域的温度有效降低至低于人体体温。该设备在音效处理上，采用了Altec Lansing品牌的扬声器，同时兼容SonicFocus音效技术。