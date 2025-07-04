惠普推出的打印机种类繁多，涵盖了从家用到商用，甚至专业级应用，其产品线可细分为以下几类：

1. 家用打印机系列：

DeskJet系列打印机是款适合初学者的喷墨打印机，非常适合家庭日常使用。例如DeskJet 2700和4100等型号，价格合理，并且具备无线打印功能。

ENVY系列涵盖了多种家用打印机，其中不乏中高端机型，例如ENVY 6000和6055等。这些机型在打印效果上表现优异，同时具备丰富的功能。

2. 办公打印机系列：

LaserJet系列：经典激光打印机，包括：

单功能打印机：如LaserJet Pro M15w

多功能一体机，诸如LaserJet Pro MFP M28w，这类机器具备打印、扫描、复印等多种功能。

PageWide系列涵盖了多款高速商用喷墨打印机，而PageWide Pro 477dw则是这一系列中的产品之一。

3. 大型商用打印机：

OfficeJet Pro系列，以OfficeJet Pro 9010为例，这类设备非常适合中小型企业选用。

DesignJet系列设备：它是一款专门用于大幅面打印的机器，主要用于满足工程图纸和海报的打印需求。

Indigo系列：数字印刷解决方案，用于商业印刷

4. 便携式打印机：

Sprocket系列：口袋照片打印机





Tango系列：智能便携打印机

5. 特殊用途打印机：

Latex系列：环保型宽幅打印机

Scitex系列：工业级打印解决方案

新款打印机普遍支持：

无线直连和云打印

触摸屏操作

自动双面打印

高容量墨盒选项

在选购时需要注意：

1. 根据打印量选择适合的型号

2. 考虑耗材成本

3. 检查兼容的操作系统

4. 评估是否需要扫描/复印功能