华硕售后服务维修点查询

华硕，作为国际知名的电脑硬件制造商，在我国众多大中城市均配备了完备的售后服务体系。若需查找距离您最近的华硕官方维修站，您可以采取以下几种途径：

1. 官方网站查询

访问华硕中国的官方网站（网址：），您可以在网页下方看到“服务支持”或“售后服务”这一选项，点击该链接，然后挑选“服务网点查询”功能。接着，您只需输入您所在的省份、市区信息，系统便会自动为您呈现周边的官方授权维修点的具体地址、联系方式以及营业时间。

2. 微信公众号查询

请关注“华硕服务”的官方微信公众号，点击菜单栏中的“服务网点”选项，然后使用定位功能或手动输入地址来查询。此外，该公众号还提供在线客服咨询。

3. 电话查询

请拨打华硕全国统一的客服电话号码，按照语音指引进行人工服务的转接，届时客服人员会根据您的具体位置为您推荐最近的维修站点。

注意事项：





建议优先选择华硕官方授权维修点，确保使用原厂配件

前往维修前最好提前电话预约，避免长时间等待

携带完整的购机发票和保修卡

部分网点提供上门取送机服务，可提前咨询

维修前建议备份重要数据

若遇到维修上的争议或者对服务感到不满，您可拨打华硕客服电话进行投诉，亦或是在官方网站上使用在线客服来反映问题。华硕保证为所有正品商品提供周到的售后服务支持。