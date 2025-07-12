联想笔记本分几个系列

联想笔记本目前主要有以下几个系列：

联想推出的ThinkPad系列，是公司最著名的商务笔记本产品线，以其实用性和稳定性获得了广泛认可。这个系列包含了多个子系列，X系列以轻巧便携著称，T系列则聚焦于高端商务需求，P系列适合移动工作站使用，L系列面向初级商务用户，而E系列凭借其高性价比，深受商务人士的青睐。

IdeaPad系列笔记本，专为满足消费者需求而设计，其显著优势在于既拥有时尚的外观设计，又保持了合理的价格。该系列包括以下几大主要子系列：

IdeaPad Slim：超轻薄本

IdeaPad Gaming：游戏本

IdeaPad Flex：可翻转二合一笔记本

IdeaPad 5/7：主流性能本

联想推出的Legion系列笔记本，是一款定制的专业电竞游戏笔记本。该系列笔记本搭载了高端硬件配置，专为热衷于游戏的用户量身设计。在硬件配置方面，它涵盖了：





Legion 7/7i：旗舰游戏本

Legion 5/5i：主流游戏本

Legion Y7000P：高性能游戏本

Yoga系列的笔记本，是一款集众多高端特性于一体的二合一变形笔记本。它拥有独特的铰链设计，屏幕可自由翻转至360度，完美适应笔记本和平板的双重使用场景。在这个系列中，主要型号有Yoga Slim和Yoga Pro等。

小新系列笔记本主要服务于年轻用户和学生群体，它是一款性价比出色的入门级产品。这个系列涵盖了多种型号，比如小新Air，这是一款轻薄便携的笔记本；还有小新Pro，它是一款性能强劲的笔记本。

昭阳系列笔记本，专为部门和教育行业定制，其突出优势在于对安全性和稳定性的高度重视。

各个产品线都设定了特定的目标市场和消费群体，其配置和价格范围各有特点。消费者可依据自身需求和财务状况来挑选合适的产品线。市场状况不断演变，联想将持续对产品线进行调整和升级。