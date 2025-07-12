联想G470是专为大众用户设计的笔记本电脑，凭借其均衡的性能和公道的价格，吸引了大量消费者的喜爱。该笔记本以黑色为主，外观设计传统而经典，机身线条既简洁又不失大气，整体制作工艺相当精细。在屏幕配置上，G470搭载了14英寸的LED背光显示屏，其分辨率高达1366×768，显示效果既清晰又明亮，非常适合用于日常办公以及休闲放松。

在硬件配置上，G470搭载了英特尔酷睿i3或i5处理器，并配备了2GB或4GB内存，这样的组合使得它能够顺畅地运行Windows操作系统及日常办公软件。此外，它还配备了500GB的机械硬盘，足以满足用户的存储需求。至于显卡，G470提供了集成显卡和独立显卡两种配置选择。该显卡采用了AMD Radeon HD系列，适用于进行简单的游戏和图形处理任务。

G470的接口配置十分完善，配备了3个USB2.0接口、VGA接口、HDMI接口、以太网接口以及多功能读卡器等，完全可以满足日常外设的连接需求。这款设备的重量大约在2.2公斤左右，携带起来相当方便。在续航能力上，它配备了6芯锂电池，通常情况下可以保证3到4小时的续航时间。





散热系统只用一个风扇，日常使用尚能应付，可是在高负荷工作状态下，很容易出现热量堆积问题。键盘按照标准尺寸设计，按键按下的深度恰到好处，打字体验挺舒服的。触控板支持多指操作，反应速度极快。

总体而言，联想G470这款性价比较高的入门级笔记本电脑，颇受学生和一般办公人士的青睐。尽管它在性能和便携性方面略逊于高端型号，但对于预算有限的消费者而言，仍然是一个不错的选择。